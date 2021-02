Acabe com a Covid, djá! 10 receitas de cloroquina que você vai amar

Cansei de ser negacionista. A partir de agora meu mantra será: “Bolsonaro tem razão”. E já começo a dar minha contribuição. Vou ensinar receitas com cloroquina. O novo coronavírus que se cuide! Mas preste atenção: decore a musiquinha: “cloroquina, cloroquina… cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas, em nome de Jesus”. O ritmo é o da música “Florentina de Jesus”, do Tiririca. Senão não funciona. Anote, aí:

1. Cloroquina com panetone de chocolate, da loja do senador das rachadinhas. Mas atenção: só funciona se o pagamento for feito em dinheiro vivo e depositado na conta do Queiroz.

2. Cloroquina com leite condensado. Apenas tome cuidado para não usar latas que possam ter sido introduzidas no rabo de algum jornalista comunista da Globolixo ou Foice de SP.

3. Cloroquina com picanha superfaturada. É importante que a carne não tenha sido comprada pelo preço normal de mercado. Só acima de 100 reais o quilo da pelanca gordurosa, hein.

4. Cloroquina com cerveja premium. Nada de Skol, Itaipava, Schin. Stellinha para cima, senão não funciona. Atenção também para o preço. Menos de 40% de sobrepreço não adianta.

5. Cloroquina com 51. Receita original do sapo barbudo de São Bernardo. Pode ser misturada também com tubaína, mas não serve a do rótulo rosa; é coisa de pederasta esquerdista.

6. Cloroquina com bananinha. Pegue o doce – ou você achou que eu estava me referindo ao bolsokid Eduardo? -, e amasse com o comprimido milagroso. Água ajuda a descer melhor.

7. Cloroquina com pizza. Mas é fundamental que seja do mesmo sabor da compartilhada pelo nosso mito com Gilmar Mendes, durante um convescote na casa de um ilibado político.

8. Cloroquina com hambúrguer. Basta pedir ao Eduardo Bananinha, que é exímio chapista de lanchonete, com especialização nos EUA. Com ovos babados do Trump, fica uma delícia.

9. Coquetel de cloroquina com Centrão, Collor, Roberto Jefferson, Dias Toffoli, Augusto Aras, Kássio Nunes Marques, rachadinhas, micheques, milicianos, Pazuello e vachina do jacaré.

10. Cloroquina com ivermectina. Essa, todo mundo conhece. Não funciona para nada senão para causar arritmia cardíaca e hepatite medicamentosa. Mas o mito recomenda. Bora lá?

