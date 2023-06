Acabar com desmatamento é questão de honra, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 9:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 GIU – Em discurso nesta sexta (23) diante de líderes de vários países em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu pôr fim ao desmatamento na Amazônia e fez um convite para a cúpula climática COP30, em 2025 em Belém.

“Vamos colocar como questão de honra acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. O Brasil possui 30 milhões de hectares de terras degradadas, não é necessário cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho, apenas recuperar as terras degradadas.” disse Lula.

“Eu vou entregar, meu caro Olaf Scholz [chanceler alemão], vou entregar em 2030, vou convidar vocês para ir à Amazônia em 2030”, prometeu Lula.

O mandatário discursou na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

“Espero que todas as pessoas que valorizam tanto a Amazônia, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, participem da COP30 no estado do Pará, para terem noção do que realmente é a Amazônia”, declarou Lula. (ANSA).

