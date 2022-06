AC: Mulher é encontrada morta baleada na cabeça; ex-companheiro é suspeito

Ingrid Posiana da Silva, de 19 anos, foi encontrada morta no domingo (12) com um tiro na cabeça na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, em Rio Branco (AC). O ex-companheiro da jovem é suspeito. As informações são do AC 24 Horas.

A polícia informou que Ingrid foi ao local para deixar a filha com o ex-companheiro, identificado apenas como Daniel. Nesse momento, ambos começaram a usar entorpecentes e, em um momento de surto, o homem teria atirado contra a jovem.





Após o crime, ele fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Ingrid morreu no local.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou Daniel até o momento.

O caso continua sendo investigado por uma equipe Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).