AC/DC se apresentará no Brasil em 2024, afirma jornalista

Fãs de AC/DC podem se preparar para quebrar o cofrinho em breve. Ao que tudo indica, a banda fará um ou mais shows no Brasil no ano que vem.

A informação foi confirmada pelo jornalista José Norberto Flesch, que relatou que os artistas devem se apresentar por aqui entre setembro e outubro de 2024.

Datas e cidades não foram divulgadas, mas o período coincide com a 23ª edição do Rock in Rio, que acontece em setembro e comemora os 40 anos do festival. Se confirmada, essa será a primeira vez do AC/DC no Brasil desde 2016.

