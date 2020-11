AC: Colisão contra carreta estacionada deixa radialista em estado grave

Um acidente grave, neste domingo (1º) deixou o músico Giovani Accioly, de 33 anos, em estava grave. O radialista guiava seu carro em Taruacá, no interior do Acre, quando bateu em uma carreta estacionada.

O carro do radialista chegou a entrar embaixo da carreta. No entanto, moradores da região conseguiram retirar o motorista, que estava preso às ferragens. Raimundo Accioly, pai do músico, contou que o veículo apresentou sinais de que iria pegar fogo.

Após ser resgatado pelos moradores, o radialista aguardou a chegado do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e levou a vítima para uma unidade de saúde.

O pai do radialista disse ainda que o filho está aguardando um Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para poder transferir Giovani para o pronto-socorro de Rio Branco, no Acre. O profissional teve traumatismo craniano e precisou ser entubado.

A suspeita de que o motorista tenha consumido bebida alcóolica não foi confirmada pelo pai da vítima.

“Ele tinha saído e estava voltando para casa quando aconteceu o acidente. Os moradores lá conseguiram cortar o cinto de segurança e tirá-lo do carro. A situação dele é muito grave, mas ele vai sair dessa, eu acredito que vai sim”, disse Accioly.

