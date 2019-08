Absurdo! Homem é preso por estuprar a própria filha com deficiência

São Paulo – Um homem de 53 anos foi preso por estuprar a própria filha com deficiência intelectual na cidade de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, os abusos começaram no ano de 2017, quando a vítima, hoje com 30 anos, e o irmão dela, de 17 se mudaram para a casa do pai devido ao falecimento da mãe.

As investigações foram iniciadas após uma denúncia anônima feita na própria delegacia . O homem, um vigilante de identidade não revelada, teve pedido de prisão expedido na última semana e não confessou o crime.

“Ele nega ter cometido os abusos, mas os laudos médicos comprovaram que, de fato, aconteceu o delito”, afirmou o delegado Torquato Mozer. O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e está à disposição da justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus. Não há informação sobre o paradeiro dos filhos do rapaz.