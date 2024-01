Abstinência sexual: além de Márcia Fu, outros famosos já ficaram anos sem fazer sexo

Celibatária! Em entrevista ao portal Leo Dias, Márcia Fu, 54, que foi um dos grandes nomes de “A Fazenda 15”, revelou que não faz sexo há seis anos, desde que se separou do pai de seu filho, Gabriel, 11.

“A última vez foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel, eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora”, disse Márcia.

“Não penso em homem, sem chance por enquanto. Deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém”, completou.

A IstoÉ Gente relembra abaixo que Márcia Fu não é única famosa a ter abstinência sexual. Baby do Brasil, Joelma e Xuxa estão na lista de personalidades que já ficaram um bom tempo sem fazer sexo.

Baby do Brasil

Em entrevista ao O Globo, a cantora Baby do Brasil, 71, revelou que está “há muitos anos” sem sexo. “O corpo energético é ligado ao mundo espiritual. A energia sexual é poderosa, na hora do orgasmo, os canais se abrem. Se não estiver sob uma aliança, abre-se para tudo que vem”, disse a famosa.

Dr. Rey

O cirurgião plástico Robert Rey, mais conhecido como Dr. Rey, 62, afirmou que está há quase dez anos sem ter relações sexuais. Em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, ele disse: ” Vou falar sobre minha vida sexual. Sim, gente, eu vivo totalmente em celibato. Casamento é complicado, meu casamento está um pouquinho quebrado. Ano que vem a gente vai se separar”.

Dr. Rey é casado com Hayley Rey desde 2020.