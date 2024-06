Abstinência sexual: além de Lenny Kravitz, outros famosos já ficaram anos sem fazer sexo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/06/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Celibatário? Ao dar uma entrevista ao jornal The Guardian, o cantor Lenny Kravitz, de 60 anos, revelou estar há nove anos sem ter relações sexuais. Na sabatina, Kravitz contou que a decisão de não fazer sexo está ligada ao fato de não ter tido nenhum relacionamento sério durante o período.

Ele ainda revelou que está a espera de voltar às práticas sexuais com alguém com quem tenha uma relação especial. Lenny Kravitz relacionou o processo de celibato à crença espiritual. “Eu me acostumei muito com os meus hábitos, com a minha maneira de viver”, enfatizou.

A IstoÉ Gente relembra abaixo que Lenny Kravitz não é o único artista a ter abstinência sexual. Baby do Brasil, Joelma e Xuxa estão na lista de personalidades que já ficaram um bom tempo sem fazer sexo.

Márcia Fu

Em entrevista ao portal Leo Dias, Márcia Fu, 54, que foi um dos grandes nomes de “A Fazenda 15”, revelou que não faz sexo há seis anos, desde que se separou do pai de seu filho, Gabriel, 11.

“A última vez foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel, eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora”, disse Márcia. “Não penso em homem, sem chance por enquanto. Deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém”, completou. Baby do Brasil Em entrevista ao O Globo, a cantora Baby do Brasil, 71, revelou que está “há muitos anos” sem sexo. “O corpo energético é ligado ao mundo espiritual. A energia sexual é poderosa, na hora do orgasmo, os canais se abrem. Se não estiver sob uma aliança, abre-se para tudo que vem”, disse a famosa. Dr. Rey O cirurgião plástico Robert Rey, mais conhecido como Dr. Rey, 62, afirmou que está há quase dez anos sem ter relações sexuais. Em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, ele disse: ” Vou falar sobre minha vida sexual. Sim, gente, eu vivo totalmente em celibato. Casamento é complicado, meu casamento está um pouquinho quebrado. Ano que vem a gente vai se separar”. Dr. Rey é casado com Hayley Rey desde 2020.

Joelma

Em 2022, Joelma, 47, que está solteira desde 2018, em entrevista a Leo Dias negou que faça jejum de sexo, e afirmou que não está em busca de um novo amor. “Não, nunca, eu não sabia que existia isso”, disse a cantora sobre carência.

“Não é a minha vibe procurar alguém, eu não sinto falta, não sinto essa carência de estar com outra pessoa: ‘Ah, ele vai me completar’. Não. Eu quero encontrar alguém que esteja na minha vibe, mas num momento certo, eu não estou nem esperando, não estou procurando, não estou preocupada e não tenho essa necessidade. Se tiver que aparecer, vai aparecer naturalmente, não sofro por isso, não tem sofrimento”, completou Joelma. O último relacionamento público da artista foi com o empresário Alessandro Cavalcante, que durou entre 2017 e 2018. Marcos Oliveira Em 2020, Marcos Oliveira,67, ator que interpretou o personagem Beiçola no seriado “A Grande Família”, da TV Globo, confessou que estava há mais de uma década sem fazer sexo. À Quem, ele disse que abriu mão de sua vida sexual para focar toda a energia no trabalho. Maraisa Em abril de 2022, a cantora Maraisa, 36, da dupla com Maiara, contou que estava há um ano sem fazer sexo. Ela disse que está priorizando sua carreira e que relacionamentos a “atrapalham”. “Eu tô bem devagar. Acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara fala: ‘Vamos jantar’. Quando naquele momento eu só queria estar ouvindo a música”, disse. Atualmente, Maraisa namora com o empresário Fernando Mocó desde julho de 2023.

Xuxa

Em 2020, Xuxa, 60, revelou que ficou dois anos e meio sem sexo após a morte do ex-namorado Ayrton Senna, em 1994. “Fiquei até sem dar beijo na boca de ninguém. Nada aconteceu”, disse em entrevista a Leo Dias.

A apresentadora é casada com o ator e cantor Junno Andrade desde 2010.