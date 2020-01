Absolvição de Trump sem testemunhas é vitória vazia, diz líder democrata no Senado

A esperada absolvição do presidente dos EUA, Donald Trump, em seu julgamento de impeachment será uma vitória vazia, se testemunhas não forem convocadas para depor no julgamento – afirmou nesta sexta-feira (31) o principal democrata do Senado, Chuck Schumer.

“Este país está caminhando para o maior acobertamento desde o (escândalo do) Watergate”, disse Schumer diante do que pode ser o último dia das audiências históricas.

“Se meus colegas republicanos se recusarem a considerar testemunhas e documentos neste julgamento, a absolvição do presidente não terá sentido. Porque será o resultado de um julgamento falso”.