Abril Verde: campanha sobre câncer ilumina monumentos em SP, o Teatro Amazonas e unidades da Oncoclínicas

Com o propósito de alertar sobre a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer, a Oncoclínicas, maior grupo dedicado ao tratamento do câncer da América Latina, ilumina até esta terça-feira, 9 de abril, com a cor verde, seis monumentos históricos na cidade de São Paulo para chamar a atenção quanto aos cuidados com a saúde e aumento das chances de cura a partir do diagnóstico precoce da doença. Fora do estado, o Teatro Amazonas, em Manaus

A ação, em parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo e a SP Regula, foi iniciada no Dia Mundial de Luta Contra o Câncer (08/04) na Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, Viaduto do Chá, Pateo do Collegio, Biblioteca Mário de Andrade, Edifício Matarazzo e Monumento das Bandeiras.

Ao longo do mês de abril, reforçando a proposta da campanha Abril Verde, a Oncoclínicas terá ainda fachadas de suas unidades nas cinco regiões do país iluminadas, além de ações de conscientização voltadas ao público em geral por meio de ativações em diferentes capitais do país e informações nas redes sociais. A iniciativa promove, assim, a disseminação e discussão sobre os benefícios de rotinas saudáveis, desde a prática de atividades físicas, alimentação equilibrada, consultas médicas regulares e exames periódicos.

A ação da Oncoclínicas no Abril Verde também contará com um filme e ativação da campanha “Sino do Cuidado”, que terá a partir do dia 16 de abril – por uma semana – um sino de grandes dimensões na Avenida Paulista, ao lado do Conjunto Nacional. O sino tocará a cada 30 min, e registrará imagens das reações dos passantes. O intuito é lembrar a importância da realização dos exames preventivos de controle.

Panorama do Câncer no Brasil

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados no Brasil 704 mil novos diagnósticos em 2024. Entre os mais comuns no Brasil, o câncer de pele do tipo não melanoma fica na liderança. No topo do ranking de incidência país aparecem ainda os tumores de mama, próstata, pulmão e intestino, estes dois últimos com fatores de risco altamente evitáveis, ligados a hábitos de vida pouco saudáveis.

“O câncer tende a ter uma evolução nos números nos próximos anos, em especial pelo aumento da longevidade e impactos de hábitos de vida nocivos à saúde entre a população, potencialmente se tornando em menos de duas décadas a maior causa de morte no mundo – superando as doenças cardiovasculares. Por isso, devemos colocar em prática medidas que são fundamentais para a saúde e prevenção da doença. Esse cuidado impacta diretamente nas estatísticas e pode frear índices, além de trazer mais qualidade de vida e o bem estar geral da população”, destaca Carlos Gil Ferreira, diretor médico da Oncoclínicas e Presidente do Instituto Oncoclínicas.

Ele destaca que o câncer é uma doença multifatorial e, por isso, o estímulo à conscientização da população em geral sobre prevenção a riscos evitáveis, entre eles o sedentarismo, tabagismo, obesidade e má alimentação, aliados ao diagnóstico de tumores em estágio inicial e às novas frentes avançadas de tratamento da doença, são a chave para que os índices de incidência sejam freados e também não levem ao aumento das taxas de letalidade pela doença.

A exemplo disso, em casos de câncer de Mama, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a chance de cura pode chegar a 95% quando a doença é descoberta no início, sendo a mamografia, um exame de imagem recomendado para todas as mulheres a partir dos 40 anos, a principal ferramenta para o assegurar o diagnóstico precoce.

“Precisamos estimular a conscientização da população em geral sobre a detecção precoce de tumores. Quanto mais cedo descoberta a doença, melhor o prognóstico, com resultados positivos às terapias e maiores chances de cura”, finaliza Carlos Gil.