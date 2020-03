Abrigo com 120 animais é inundado pela forte chuva no Rio

A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro inundou o abrigo Focinhos de Luz neste fim de semana. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os animais da ONG tentado se proteger da água lamacenta. Segundo a instituição, ao menos 120 animais vivem no local.

“Quando vêm essas situações assim de chuva pesada, a região toda é atingida e a gente é junto, só que a gente tem a responsabilidade por 120 animais, que são vidas. Nós tentamos manipular ao máximo dentro do nosso espaço, mas estamos tentando buscar uma hospedagem paga que queira fazer uma parceria, com um desconto para a ONG, ou então um lar temporário para dar tempo de baixar essa água”, afirmou Claudia Abreu Campos, uma das integrantes da ONG, ao jornal O Globo.

Segundo Claudia, a ONG evita divulgar o endereço do local, por conta de possíveis abandonos de animais no local. “As pessoas jogam os animais pelo muro, fica uma loucura, então a gente evita divulgar o endereço certinho, mas estamos na região de Sepetiba. Aquela região é muito afetada (pelas chuvas)”, disse ao O Globo.

Os responsáveis pelo abrigo criaram uma campanha de financiamento coletivo no site da Kickante para ajudar nos gastos da recuperação do espaço.

“O objetivo desta campanha é continuar as melhorias nas nossas instalações. Fizemos uma campanha no último ano para subir os níveis dos canis, mas não passamos da primeira fase do projeto, já que o que arrecadamos foi usado também para emergências e trocar as telhas que colapsaram com as chuvas do ano passado, o que também foi necessário para que começássemos a subir os pisos”, diz a mensagem da campanha.

“O que queremos agora é reconstruir o que for necessário e fazer comportas de chapas metálicas em todos os acessos da ong: portão de entrada, todas as portas dos gatis, canil geral e portão dos corredores, além de melhorar o sistema de calhas dos gatis”, informou a ONG.