Abrava pede que governo acabe com PPI da Petrobras devido a alta do petróleo

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, cujo apelido é Chorão, solicitou ao governo federal que acabe com a política de paridade de preço no mercado internacional da Petrobras, conhecida como PPI, para reduzir os custos dos combustíveis aos brasileiros, em um contexto de aumento expressivo da cotação internacional do petróleo. Uma parte expressiva desta elevação ocorre por causa da invasão militar da Rússia à Ucrânia.

Para Landim, é insuficiente o governo tentar diminuir os custos dos derivados de petróleo no País com a Proposta de Emenda da Constituição dos combustíveis. Ele aponta que com a alta internacional do petróleo, na prática, a política do PPI é prejudicial para os cidadãos. “Se levarmos em consideração que a Petrobras teve um salto em seu lucro líquido de 1.400%, que corresponde a R$ 106,7 bilhões, fica muito claro quem é que lucra com isso, e não são os brasileiros.” Ele pede que o presidente Jair Bolsonaro abandone a PPI, pois ela “atinge em cheio os caminhoneiros”.

