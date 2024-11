Abrasorvete: Setor de sorvetes tem dificuldade em contratar para a temporada de verão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 17:21 Para compartilhar:

O verão se aproxima e a indústria de sorvetes enfrenta dificuldades em contratar pessoal para a alta temporada. Levantamento da Abrasorvete, associação que representa fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas de sorvete, mostra que praticamente três a cada quatro empresas do setor (73,7%) ainda não conseguiram completar o quadro de funcionários. As vagas estão, principalmente, nos setores de produção, logística e varejo.

“Nosso setor enfrenta um momento crítico. Vemos muitos casos de colaboradores buscando trabalhos informais para não perder benefícios sociais, outros buscando cargos home office ou que não seja necessário trabalhar aos fins de semana, o que é fundamental no nosso segmento”, diz o presidente da Abrasorvete, Martin Eckhardt.

Com o setor aquecido desde o ano passado e a demanda estimulada por ondas de calor no País, um terço das empresas (35,5%) pretende ampliar suas equipes em 20%. Outros 26,3% manifestam planos de aumento de pessoal ainda maior, de 30%.

A sondagem da Abrasorvete ouviu 76 empresários de micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor em todo o Brasil. “Temos muitas vagas, é um momento desafiador mas ao mesmo tempo importante para que possamos destacar a relevância do setor de sorvetes para a economia brasileira”, afirma Eckhardt.

A Abrasorvete trabalha em diversas frentes para enfrentar o que considera ser uma crise de mão de obra. Entre elas, a associação está promovendo parcerias com escolas e universidades para incentivar a formação e divulgar as oportunidades de carreira no setor.