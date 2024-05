Abras relata estoques adequados e diz que alta no preço médio do arroz no mês é de 5,01%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 13:43 Para compartilhar:

O vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, disse nesta quarta-feira, 29, que os estoques de arroz estão adequados nos supermercados. No entanto, no período de 25 de abril a 28 de maio, a associação registrou um aumento no preço médio do produto de 5,01%.

Milan explica que essa alta foi pontual e se deveu tanto ao aumento da procura pelo produto, quanto por desafios logísticos para a chegada das mercadorias vindas do sul do País, em virtude das enchentes no Estado do Rio Grandes do Sul.

Ele afirmou que é importante que os consumidores pesquisem preços, pois, segundo a associação, há cerca de 60 marcas de arroz no mercado, o que garante variedade de preços.

Participação nas discussões intersetoriais

Milan disse ainda que a instituição tem participado ativamente das discussões intersetoriais com o Poder Executivo para tratar do abastecimento de arroz no mercado interno, bem como das questões logísticas, de preços de comercialização do produto a ser importado pelo governo federal para manter o consumo interno.

Ele afirmou que uma das principais discussões é o preço que deve ser pago pelos supermercados pelo arroz importado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e que deverá ser comercializado ao consumidor final por R$ 4 o quilo.

Ele disse ainda que essa mercadoria tem estimativa de 60 dias para chegar ao País, segundo informações a que a Abras teve acesso.

Destacou também que os preços do arroz já sinalizavam queda em março e abril com a maior oferta no mercado interno devido ao período da colheita. Assim, passado o aumento pontual no preço médio de 5,01% de 25 de abril a 28 de maio, a tendência, para Milan, é de normalização e queda.