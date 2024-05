Abramge: Reunião com Lira mostra que diálogo é a melhor solução aos desafios da saúde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 18:47 Para compartilhar:

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) disse que a reunião desta terça-feira, 28, convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir cancelamentos feitos por algumas operadoras de saúde de planos coletivos por adesão “foi uma evidência de que o melhor caminho para solucionar os desafios do acesso à saúde suplementar no Brasil é o diálogo”.

Pelo acordo firmado com Lira, serão revistos os cancelamentos dos serviços a pessoas em tratamento de doenças graves e do TEA (Transtorno do Espectro Autista), assim como ficam suspensos novos cancelamentos unilaterais de planos coletivos por adesão.

O presidente da Abramge, Gustavo Ribeiro, disse, em nota, que o diálogo deve continuar com o objetivo de “assegurar a milhões de brasileiros as condições para o acesso e para o bom atendimento no sistema de saúde suplementar”.

Na semana passada, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou 20 operadoras para que, no prazo de dez dias, prestem esclarecimentos sobre os cancelamentos unilaterais de planos coletivos por adesão.