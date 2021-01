Abraji cobra explicações ao Grêmio após ameaças de Renato Gaúcho à imprensa gaúcha Técnico afirmou que divulgaria nomes de jornalistas para 'torcida cobrar'

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) enviou um ofício à direção do Grêmio para cobrar explicações sobre a fala do técnico Renato Gaúcho durante a coletiva após a derrota para o Flamengo na última quinta-feira. A Abraji questiona se o presidente do clube apoia a fala de Renato Gaúcho e chama a coletiva de “assédio à imprensa”.

– Trata-se de uma lamentável tática de intimidação da imprensa, que expõe jornalistas a injúrias, difamação, divulgação indevida de dados pessoais, ameaças e, nos casos mais extremos, pode redundar em agressões físicas e tentativas de homicídio – disse Marcelo Träsel, presidente da Abraji.

A Abraji pediu explicações à direção do Grêmio sobre as ameaças feitas a jornalistas pelo técnico Renato Portaluppi. https://t.co/lbhZf3clls — Abraji (@abraji) January 29, 2021

O Grêmio volta a jogar pelo Brasileirão neste domingo contra o Coritiba.

