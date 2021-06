Abraham e Arthur Weintraub estão com Covid-19 nos EUA: ‘Cepa bem agressiva’

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e seu irmão, o ex-assessor especial da Presidência Arthur Weintraub divulgaram na noite desta sexta-feira (4) um vídeo em suas redes sociais no qual contam que estão se recuperando de casos graves da Covid-19, nos Estados Unidos.

“Basicamente, a gente pegou Covid. Uma cepa bem agressiva, não foi a normal. Aparentemente foi essa nova. O Arthur, eu, as nossas esposas e, inclusive, as crianças pegaram. No caso das crianças foi uma forma mais branda, mas até a caçula de 10 anos sentiu. Eu e o Arthur fomos os casos mais graves, pelo perfil da doença, homem adulto. Tivemos o pulmão comprometido, mas podem ficar bem tranquilos, que a gente sobreviveu e vai voltar mais forte”, começa Abraham.

Seu irmão, Arthur, explica que os dois estavam prestes a tomar a vacina contra a doença e já tinham optado por se imunizarem com doses da Pfizer, porém acabaram impedidos por já estarem com sintomas da Covid-19.

“O que aconteceu é que a gente tava vendo qual era a vacina que ia tomar. A gente tinha decidido pela Pfizer, que é a que mais se toma aqui nos EUA. Eu no começo do mês passado, quando fui tomar, começaram aqueles sintomas, eu até cheguei a postar. Eu não achei que fosse Covid, de início estava mais tranquilo, era uma febre alta. E aí quando eu vi, não tomei. Não se pode tomar a vacina com risco de estar com Covid”, disse Arthur.

Sem especificar por qual cepa foram contaminados, Abraham diz apenas que foi “uma cepa muito agressiva”, e seu irmão agradece o tratamento que receberam dos médicos nos EUA e aos seguidores que os ajudaram e que oraram pelos irmãos.

“A gente está se recuperando ainda, não está 100%, mas a gente agradece todo mundo que ajudou”, disse Arthur.

Recentemente, Arthur Weintraub teve sua convocação para depor na CPI da Covid aprovada pelos senadores, que discutem a participação do ex-assessor especial da Presidência em um “gabinete paralelo” de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que entre outros assuntos tratou da produção, distribuição e incentivo ao uso de medicamentos ineficazes para o tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina.

Nesta sexta-feira (4), um vídeo divulgado pelo site Metrópoles reforça a suspeita da CPI sobre a existência desse gabinete paralelo.

