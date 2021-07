Abraço na filha faz sequestrador de Celso Daniel perder regime semiaberto

O preso Itamar Messias Silva dos Santos, de 41 anos, condenado pelo sequestro e assassinato do prefeito de Santo André Celso Daniel (PT), em 2002, perdeu o direito de progredir do regime fechado para o semiaberto ainda este ano, após ter sido abraçado pela filha em uma visita na Penitenciária de Tupi Paulista (SP), em fevereiro. As informações são do colunista Josmar Jozino, do UOL.

Segundo a reportagem, Sabrina, de 21 anos, chegou ao presídio para fazer uma visita ao pai depois de viajar por mais de 560 km, em 20 de fevereiro. Após passar pelos procedimentos de revista e ser liberada pelos agentes penitenciários para entrar na unidade, ela correu para abraçar o pai assim que o avistou.

Funcionários da prisão advertiram pai e filha sobre a proibição de contato físico por causa da pandemia de Covid-19, mas eles acabaram se abraçando. A diretoria da penitenciária foi avisada e entendeu que os dois descumpriram as regras do distanciamento social.

Com isso, após a instauração de um procedimento disciplinar pelo diretor técnico do presídio, Agnaldo Aparecido Braga, e a apuração do caso pelo diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina, André Ricardo de Andrade, foi decidido que Itamar cometeu falta de natureza grave.

Ainda segundo a reportagem, a Justiça também considerou o abraço de pai e filha como falta grave e determinou a perda dos dias remidos (para cada três dias trabalhados, um é descontado da pena) e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.

Com isso, Itamar, que deveria progredir do regime fechado para o semiaberto em 7 de junho deste ano, só terá o benefício em 13 de agosto de 2023. A previsão para que tenha direito a liberdade condicional é 7 de março de 2030, com término da pena previsto para 6 de janeiro de 2036.

Ainda de acordo com a reportagem, ao ser ouvido no procedimento disciplinar, Itamar disse estar arrependido e disposto a arcar com as consequências de seu ato.

Celso Daniel foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002, e encontrado morto, com sinais de tortura e 11 tiros, dois dias depois.

