Abraçados: união é chave no Botafogo em momento ruim e protestos ficam para trás Jogadores se fecham após episódio envolvendo torcida e vitória sobre o São Paulo é marcada por heróis improváveis

O Botafogo superou episódios conturbados para conquistar uma importante vitória contra o São Paulo. Na quarta-feira, torcedores foram ao Espaço Lonier para protestar aos então resultados ruins que a equipe vinha tendo. O elenco não se deixou abalar e, com uma nova postura, se superou.





+ LANCE! tem acesso a imagens exclusivas de torcedores do Botafogo pulando muro para invadir CT



A união fez a diferença. Um forte abraço de Joel Carli em Kayque ao final da partida no centro do gramado do Estádio Nilton Santos provou que o triunfo valeu muito mais que os três pontos. O zagueiro, que atuou pela primeira vez como titular no Brasileirão, praticamente desabafou em forma de um gesto com o volante.

O grupo se fechou em busca do resultado. O Alvinegro teve cinco desfalques durante a semana para a partida, o que obrigou Luís Castro a mudar o esquema. Deu certo: justamente a presença de três zagueiros foi fundamental para travar o ímpeto do São Paulo. Mais do que isso, para passar uma borracha no que aconteceu.

– Não… isso (invasão) não nos motiva, é uma ilusão. Já falei sobre o tema antes, então o assunto está encerrado. Já tive oportunidade de dizer que o Campeonato Brasileiro talvez seja o mais difícil do mundo. É uma pena que o Brasil não venda bem o seu campeonato. Está na hora de nos juntarmos para vender um dos melhores campeonatos do mundo – afirmou Luís Castro após a partida.

+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO



– Luís (Castro) decidiu pela mudança de esquema, tivemos alguns desfalques no departamento médico, e a partir daí eu falo que nosso grupo não são sempre os onze titulares, trabalha-se muito forte durante a semana. Quando há alguma ausência, isso faz com que o time não sinta tanta dificuldade. Isso é determinante. Ontem (quinta) foi um time que não estava com essa sequência de jogo e conseguimos controlar a partida, isso acontece quando trabalhamos bem na semana – valorizou Joel Carli.

A equipe alvinegra se sobressaiu muito pela nova postura e a forma como se adaptou ao jogo do São Paulo, algo que não apareceu antes com Luís Castro. A vitória tirou o Glorioso da zona de rebaixamento, calmou os ânimos e sacudiu a poeira.

E MAIS:

E MAIS: