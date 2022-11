ABPA: Santa Catarina poderá exportar para carne suína para o México

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 18:36 Compartilhe

São Paulo, 14/11/2022 – A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou a abertura do mercado do México para a carne suína do Brasil. Segundo a entidade, foram habilitadas pelo Senasica – órgão equivalente ao ministério da agricultura brasileiro, responsável pelo controle da produção, importação e exportação de alimentos no México, unidades frigoríficas de Santa Catarina “que, à época da solicitação de acesso às autoridades mexicanas, era a única região brasileira reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como livre de aftosa sem vacinação”.

“O México é, historicamente, um dos três principais destinos das exportações globais de carne suína, com volumes próximos a 1 milhão de toneladas”, disse, em nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin. “Falamos de, aproximadamente, 10% do trade global. A abertura é parte das medidas tomadas pelo governo mexicano para o controle inflacionário e das ações do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores brasileiro no sentido de ampliação dos acessos de nossa proteína. Neste contexto, o Brasil reforça a sua posição de apoio às nações para a segurança alimentar e para a oferta de alimentos.”

De acordo com o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, as exportações brasileiras deverão ser direcionadas a processadores mexicanos, evitando concorrência com a produção local de suínos. “Vamos atuar em complementariedade à produção mexicana de suínos. Exatamente neste sentido, envidaremos esforços para ampliar a habilitação para plantas das novas áreas reconhecidas pela OMSA como livre de aftosa sem vacinação, como Rio Grande do Sul e Paraná, ampliando ao máximo a capacidade de fornecimento de produtos brasileiros à população do México.”

