ABPA lança campanha internacional contra fraudes e vendas falsas

São Paulo, 29 – A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou nesta segunda-feira, 29, uma campanha internacional para alertar importadores e potenciais clientes contra casos de fraudes e vendas falsas, que provocam impacto nas exportações brasileiras de aves e de suínos.

Conforme a ABPA, as fraudes envolvem clonagem de sites de empresas exportadoras, boletos de vendas que não aconteceram, falsificação de rótulos de produtos que não foram produzidos no Brasil, utilização de SIFs falsos, clonagem de e-mails, criação de escritórios fantasmas totalmente estruturados (inclusive com contas bancárias), entre outros.

Para inibir as práticas criminosas, as agroindústrias exportadoras até já criaram áreas internas de compliance exclusivas para tratar das fraudes.

A campanha, realizada em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), terá vídeos em português, inglês e mandarim que detalham cuidados na checagem do suposto vendedor antes da efetivação de pagamentos. Entre as medidas, está a checagem dos dados junto à ABPA e aos postos diplomáticos no exterior.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse em nota que a entidade trabalha com órgãos governamentais especializados para coibir cada dia mais estas fraudes, “que estimamos já ter alcançado 1 mil casos nos últimos cinco anos”.

Segundo ele, estas fraudes, que causam prejuízos a quem busca importar produtos do Brasil, também provocam impacto na imagem e na segurança do comércio internacional de proteína animal.

