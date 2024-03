ABPA: exportações de ovos em fevereiro crescem 53% em volume na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – As exportações de ovos in natura e processados do Brasil somaram em fevereiro 1,604 mil toneladas, 53,3% mais que em igual mês do ano passado, quando foram embarcadas 1,046 mil toneladas. A receita com as vendas cresceu 0,9%, para US$ 3,034 milhões, ante US$ 2,998 milhões em fevereiro de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado do ano, o volume cresceu 69,5%, para 3,535 mil toneladas, e a receita avançou 24,5%, a US$ 6,433 milhões. “Os embarques de ovos do Brasil seguem mantendo constância de fluxo nas exportações, com reforço na capilaridade de mercados por meio de ações internacionais em mercados estratégicos para o setor, como o Oriente Médio, indicando a tendência de embarques para o ano”, disse em nota o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Os Emirados Árabes Unidos reassumiram a liderança como destino das exportações de ovos do Brasil no primeiro bimestre deste ano. Ao todo, foram 1,562 mil toneladas, alta de 102% em relação ao mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, o Chile importou 435 toneladas (+1.368%), informou a associação.

