ABPA diz que veto em desoneração causa temor com emprego no segmento de suíno e aves

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou comunicado no qual “lamenta a decisão de vetar integralmente o Projeto de Lei 334/23, de autoria do Senador Efraim Filho, que prorroga a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), mais conhecida como desoneração da folha de pagamento até 31 de dezembro de 2027”.

Segundo a ABPA, “o veto causa preocupação sobre a manutenção de milhares de empregos na cadeia agroindustrial da avicultura e da suinocultura do Brasil, com efeitos sobre os custos de produção e, consequentemente, sobre o preço dos produtos nas gôndolas”.

A ABPA destacou que, diante disso, “confia que o Congresso Nacional se mobilizará pela derrubada do veto, evitando os efeitos nocivos da não continuidade do formato de contribuição dos 17 setores que mais geram empregos no País”.

