Abol defende alíquota diferenciada para setor de cargas para garantir competitividade

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol) defende a implementação de alíquota diferenciada para o setor de cargas na reforma tributária. A essencialidade do serviço e possíveis impactos na cadeia para outros setores da economia são argumentos apresentados pela instituição.

A diretora executiva da associação, Marcella Cunha, considera que, há décadas, o Brasil precisa de um sistema tributário que seja mais justo tanto para cidadãos quanto para empresas.

No entanto, diz que as empresas operadoras de logística são essenciais para as cadeias produtivas e de suprimentos. Por isso, avalia ser importante que a alíquota diferenciada esteja no texto. “Essas companhias precisam de tratamento adequado e diferenciado para que seus serviços não percam competitividade nos mercados nacional e internacional”, afirma Marcella.

Ainda de acordo com a diretora executiva da Abol, não é viável apostar grande parte das fichas no setor de serviços, ainda que de forma gradual, até 2033, atribuindo a ele uma alíquota alta ou muito superior, “sem esperar que ele se acomode para tentar fechar a conta e isso gere impactos em cadeia para outros segmentos e para o consumidor final”.

O posicionamento da Abol está em linha com a pauta defendida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), entidade à qual a associação é filiada.

