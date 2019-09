Abner Teixeira conquista a primeira vitória do Brasil no Mundial de Boxe

No dia em que completou 23 anos de idade, o peso pesado Abner Teixeira derrotou o colombiano Deivis Blanco pela primeira rodada do Campeonato Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Ecaterimburgo, na Rússia.

O combate foi equilibrado, com Blanco um pouco melhor no round inicial, mas Abner se encontrou na disputa, aplicou bons golpes e abriu vantagem para conquistar a vitória sobre o adversário sul-americano.

O peso pesado (91kg), bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, lutará novamente no domingo pela competição. Seu adversário na segunda rodada desta categoria será Sanjar Tursunov, do Usbequistão.

A equipe brasileira, representada por sete atletas no Mundial, terá Douglas Andrade (57kg) em ação nesta quarta-feira, diante do polonês Jaroslaw Iwanow. Wanderson Oliveira (63kg), Luiz Fernando (69kg), Hebert Sousa (75kg), Keno Machado (81kg) e Joel Silva (mais de 91kg) são outros boxeadores do País na competição, que conta com um total de 450 competições de 87 países ao longo 12 dias de disputas.