ABN Amro supera previsão de lucro e anuncia programa de recompra; em Amsterdã, ação salta 5%

O ABN Amro teve lucro líquido de 545 milhões de euros no quarto trimestre de 2023, maior do que o ganho de 354 milhões de euros apurado em igual período de 2022, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. O resultado superou a expectativa de analistas, de lucro de 397 milhões de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio banco. Por volta das 8h45 (de Brasília), a ação do banco holandês saltava 5,3% na bolsa de Amsterdã.

A receita operacional no trimestre somou 2,04 bilhões de euros, praticamente em linha com o consenso de 2,06 bilhões de euros. Apenas a receita líquida com juros ficou em 1,5 bilhão de euros, ante projeção de 1,49 bilhão de euros.

Diante do bom desempenho, o ABN Amro lançou um programa de recompra de ações de 500 milhões de euros.

No fim de novembro, o governo da Holanda anunciou o início de um processo para reduzir sua fatia no ABN Amro, de 49,5% para cerca de 40%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

