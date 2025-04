Abitrigo elege Daniel Kümmel como presidente do Conselho Deliberativo

São Paulo, 30 – A Associação Brasileira do Trigo (Abitrigo) elegeu Daniel Kümmel como novo presidente do Conselho Deliberativo para o triênio 2025/28, informou nesta sexta-feira, 30, a entidade, em nota. A presidência executiva da Abitrigo segue com o embaixador Rubens Barbosa.

Kümmel ocupa, atualmente, o cargo de CEO no Moinho Arapongas, no Paraná. Anteriormente, já havia presidido o Sindicato da Indústria do Trigo do Estado do Paraná (Sinditrigo-PR) por dez anos.

Na nota, o presidente executivo, Rubens Barbosa, diz que Kümmel traz a experiência e liderança “fundamentais em um momento em que a indústria do trigo enfrenta cenários de grande transformação no Brasil e no mundo”.