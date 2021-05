Abit: Exportações da indústria têxtil sobem 19,8% de janeiro a abril

Enquanto o comércio de produtos de vestuário, além de, entre outros, artigos de cama, mesa e banho, sofreu no mercado interno com as restrições do combate à segunda onda da pandemia, as exportações de produtos têxteis tiveram alta de 19,8% nos quatro primeiros meses do ano. Os números são da Abit, entidade que representa a indústria nacional de produtos têxteis e de confecção.

De janeiro a abril, 65 mil toneladas foram embarcadas a mercados internacionais, mais do que as 54 mil toneladas do mesmo período de 2020, quando o comércio internacional sofreu o primeiro impacto da crise detonada pela covid-19.

Ainda assim, o Brasil importa muito mais do que vende ao exterior nesses produtos. Nos quatro primeiros meses do ano, as importações subiram 32,7%, para 599 mil toneladas, o que fez o País ter um déficit comercial no setor de US$ 1,41 bilhão, praticamente repetindo o saldo negativo de um ano atrás.

