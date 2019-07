Abiquim: fim dos monopólios no mercado de gás cria condições para retomada

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) avalia que as bases do programa Novo Mercado de Gás, anunciado na terça-feira, 23, pelo governo, geram perspectivas de um novo ambiente de negócios para a indústria química, criando condições para a retomada. O fim dos monopólios, diz a entidade em nota, cria ferramentas para “o setor ter matéria-prima e energia mais competitivas, o que possibilitará à indústria nacional concorrer com fábricas internacionais”.

Segundo a associação, a promoção da concorrência, harmonização das regulações, integração do setor de gás com setores elétrico e industrial e remoção de barreiras tributárias devem resultar em um mercado mais competitivo na produção, transporte e distribuição do gás natural e com transparência para os consumidores.