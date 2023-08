Abipesca defende prioridade do governo na retomada das exportação de pescado à UE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 12:19 Compartilhe

Brasília, 30 – O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Eduardo Lobo, defendeu que a retomada das exportações brasileiras de pescados à União Europeia (UE) seja encarada como uma pauta prioritária pelo governo federal. O pleito foi levado por Lobo ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em reunião de cinco horas com mais de 30 entidades do setor na tarde de da terça-feira, 29.

“Queremos reconquistar o direito de exportar para o maior mercado consumidor de pescados do mundo, que é o europeu. Temos um pleito transversal, único e prioritário que é a queda do embargo para os pescados poderem ser exportados novamente ao mercado europeu”, disse Lobo a jornalistas após o encontro. “É urgente.”

As exportações do produto para o bloco europeu foram suspensas em 2018 pelo próprio Ministério da Agricultura, por recomendação das autoridades sanitárias europeias. O fim do embargo é uma das principais demandas do setor produtivo ao governo e frequentemente citado como um dos maiores desafios pelo ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Segundo Lobo, Fávaro se comprometeu, em ação conjunta com De Paula, promover um esforço para que uma missão europeia venha ao Brasil neste segundo semestre, o que tornaria viável as discussões para a retomada das exportações.

“É um fato importante porque não existe problema sanitário. Existe problema político e pedimos que deem prioridade para isso”, afirmou Lobo.

O setor afirma que há condições técnicas para a derrubada do embargo. “Falta uma articulação mais forte e o governo brasileiro colocar os pescados como prioridade nacional e essa queda do embargo ao mercado europeu ser prioridade. Se não conseguirmos voltar ao maior mercado do mundo, estamos fadados ao não crescimento da aquicultura”, argumentou o presidente da Abipesca.

