21/11/2024

São Paulo, 21 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) projeta produção recorde de soja em 2025, de 167,7 milhões de toneladas, um aumento de 9,4% em relação à safra de 2024. Em nota, a entidade divulgou as projeções para o complexo soja no próximo ano.

O processamento deve alcançar 57 milhões de toneladas em 2025, crescimento de 4,6% ante 2024. A produção de farelo está estimada em 44 milhões de toneladas e a de óleo de soja em 11,4 milhões de toneladas.

A Abiove prevê exportações de 104,1 milhões de toneladas de soja em grão e 22,9 milhões de toneladas de farelo. Para o óleo, a projeção é de embarques de 1 milhão de toneladas. A receita total com exportações do complexo soja deve atingir US$ 50,8 bilhões em 2025, queda ante os 53,12 bilhões de dólares previstos para 2024.

A associação projeta importação de 500 mil toneladas de soja em grão em 2025, metade do volume estimado para 2024, e de 150 mil toneladas de óleo de soja, volume estável em relação ao ano anterior.

Em setembro de 2024, o processamento foi de 4,1 milhões de toneladas, queda de 5,5% ante agosto e alta de 2,4% em relação a setembro de 2023, considerando ajuste amostral.