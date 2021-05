Abiove prevê queda no processamento em 2021 após redução do biodiesel no diesel

São Paulo, 20/05 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) atualizou nesta quinta projeções para o complexo soja no Brasil em 2021. A produção de soja em grão deve alcançar 137,5 milhões de toneladas, 7,4% acima de 2020. O processamento da oleaginosa nesse ano deve somar 46,8 milhões de toneladas, 200 mil toneladas abaixo da estimativa anterior. “Essa queda deve-se à redução da mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel fóssil pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para 10% (B10) nos leilões de biodiesel L79 e L80”, justifica a entidade em nota.

Em março, o esmagamento de soja alcançou 4,3 milhões de toneladas, similar às 4,2 milhões de toneladas registradas em março de 2020. No acumulado do 1º trimestre de 2021, o processamento corrigido pela amostragem totalizou 9,9 milhões de toneladas, contra 10,6 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado.

A exportação brasileira de soja em grão deve ser de 85,6 milhões de toneladas. “A mudança das diretrizes nos leilões L79 e L80, frustrando a demanda doméstica por biodiesel, explica a revisão das exportações de óleo de soja para 1,0 milhão de toneladas em 2021, ante 700 mil toneladas projetadas anteriormente. No acumulado de janeiro a abril, o volume exportado já cresceu 49% sobre o mesmo período de 2020”, diz a Abiove.

