Abiove mantém projeção para safra 2023/24 de soja em 153,2 milhões de t

07/08/2024 - 13:19

São Paulo, 7 – A produção brasileira de soja na safra recém-encerrada 2023/24 (julho de 2023 a junho de 2024) está projetada em 153,2 milhões de toneladas, segundo atualização das estatísticas mensais do complexo brasileiro da soja, até junho de 2024, da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), divulgada nesta quarta-feira, 7. A estimativa mostra-se estável em relação ao levantamento do mês anterior.

A expectativa de esmagamento de soja pela Abiove foi mantida em 54,5 milhões/t. A produção do farelo de soja também permanece estimada em 41,7 milhões/t e a de óleo em 11 milhões/t.

O consumo interno de óleo teve uma pequena elevação (200 mil/t), passando de 9,7 milhões/t para as atuais 9,9 milhões/t.

Processamento mensal

Segundo a Abiove, o processamento de soja no mês de junho foi de 4,2 milhões/t, queda de 1,6% em relação ao mês anterior e 5,5% inferior ao registrado em junho de 2023 quando ajustado pelo porcentual amostral de 90,6%.

Os volumes de exportação ficaram assim: 97,8 milhões/t de soja em grão, 21,8 milhões/t de farelo de soja (+100 mil/t em relação ao levantamento anterior). As receitas com exportações dos produtos do complexo soja estão estimadas em US$ 51,9 bilhões em 2024.