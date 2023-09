Abiov eleva previsão para produção de 2023 de soja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 14:50 Compartilhe

São Paulo, 12 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) ajustou para cima sua projeção para a produção de soja em grão neste ano. “A produção deve chegar a 157,3 milhões de toneladas, incremento de 300 mil toneladas em comparação com o levantamento do mês passado. O processamento do grão segue inalterado em 53,5 milhões de toneladas”, informou a entidade. Os volumes de produção de farelo e óleo de soja neste ano também estão mantidos, em 41 milhões e 10,8 milhões de toneladas, respectivamente.

Conforme a Abiove, o processamento da soja em grão de janeiro a julho foi de 28,3 milhões de toneladas. “Quando corrigido pelo porcentual da amostra atual (89,3%), nota-se um aumento de 5,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o processamento do mês de julho foi de 4,518 milhões de toneladas, crescimento de 3,4% em relação ao mês anterior e 5,8% maior que julho de 2022”, disse.

A exportação da soja em grão deve alcançar 99 milhões de toneladas, ante 98,5 milhões de toneladas esperadas em agosto. Já os volumes de farelo e óleo seguem inalterados, em 22 milhões de toneladas e 2,4 milhões, respectivamente.

“A expectativa de geração de receita com exportações dos produtos do complexo soja neste ano deve chegar a US$ 66,8 bilhões, sendo US$ 52,9 bilhões de soja em grão, US$ 11 bilhões de farelo e US$ 2,9 bilhões de óleo”, afirmou a Abiove.

