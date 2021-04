Abinee: indústria elétrica e eletrônica abriu em março 2,2 mil vagas

A indústria elétrica e eletrônica abriu em março 2,285 mil postos de trabalho com carteiras assinadas, informou nesta quarta-feira, 28, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Com as contratações formalizadas no mês passado, o quadro de trabalhadores no setor subiu para 259,3 mil. Os dados da Abinee são um corte que a associação faz dos registros do Novo Caged.

A Abinee ressalta ainda que março completou o terceiro mês seguido de contratações pela indústria elétrica e eletrônica. Na somatória de janeiro a março, 11,2 mil profissionais passaram a integrar o quadro de empregados do setor. Antes, em dezembro de 2020, o total de trabalhadores na indústria elétrica e eletrônica era de 248,1 mil.

O presidente da Abinee, Humberto Barbato, ressalta que, com exceção do mês de dezembro de 2020, o nível de emprego da indústria eletroeletrônica vem aumentando desde junho do ano passado. Ele acrescenta que as expectativas das empresas do setor para este ano continuam favoráveis apesar do aumento da cautela dos empresários devido, principalmente, ao agravamento da pandemia de Covid-19.

“As empresas esperam que a retomada da atividade permaneça nos próximos meses. Porém, estão atentas às ações de controle do coronavírus, à vacinação em massa e às medidas do governo para minimizar os efeitos da pandemia”, completa Barbato.

