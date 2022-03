Abinee: indústria de eletroeletrônicos abriu 1,3 mil empregos formais em fevereiro

A indústria eletroeletrônica percebeu em fevereiro um incremento de 1,3 mil postos de trabalho no seu quadro de funcionários com carteiras assinadas em relação a dezembro do ano passado, totalizando 266,6 mil funcionários, informa a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), conforme dados do Novo Caged.

Este incremento representa o saldo, ou seja, a diferença entre admissões e desligamentos. Essa foi a segunda elevação seguida neste ano, acumulando aumento de 2,8 mil empregados ao comparar com dezembro do ano passado (263,8 mil). Vale ressaltar que, com exceção apenas dos meses de dezembro (de 2020 e de 2021), o nível de emprego da indústria eletroeletrônica vem crescendo desde junho de 2020.

O saldo positivo no nível de emprego do setor apontado em fevereiro de 2022 foi resultado das admissões de 10,6 mil empregados e de desligamentos de 9,3 mil trabalhadores.

