Abimaq: receita líquida total do setor recua 4% em maio ante abril, com ajuste sazonal

A receita líquida total do setor de máquinas e equipamentos sofreu em maio uma queda de 4% na comparação com abril, descontados os efeitos sazonais, informou há pouco a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

No confronto com maio do ano passado, informa a associação, o faturamento líquido total do setor encolheu 17,7%. No somatório dos últimos 12 meses encerrados em maio, a receita líquida total caiu 14,6%.

Consumo Aparente

Também em maio, o consumo aparente de máquinas e equipamentos subiu 2,6% na comparação com abril. O consumo aparente de bens industriais é definido como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações.

Na comparação com maio do ano passado, o consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos recuou 9,9%. Em 12 meses até maio, a queda é de 11,2% e no acumulado de 2024 até maio a queda é de 12,7%.

Máquinas Agrícolas

A receita líquida total advinda das vendas de máquinas agrícolas em maio cresceu 5,1% em relação a abril, informou há pouco a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No entanto, quando comparada com o mesmo mês do ano passado, a receita liquida total de máquinas agrícolas recuou 32,7%. No acumulado dos 12 meses encerrados em maio, a receita líquida total resultante das vendas de máquinas agrícolas foi de uma queda de 26,1%.

NUCI

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de máquinas e equipamentos registrou em maio um crescimento de 1,2 ponto porcentual em relação a abril atingindo 74,8%.