Abimaq: Paulutti ressalta importância de bancos públicos financiarem MPEs

Em rápido discurso feito de improviso, o novo presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Gino Paulutti, destacou a importância de os bancos públicos se voltarem para o financiamento de pequenas e médias empresas.

“As grandes empresas conseguem financiamentos com condições privilegiadas”, disse Paulutti, que assumiu o cargo nesta quinta-feira, 4, para o quadriênio 2022-2026.

O empresário João Carlos Marchesan, ao entregar o cargo de presidente do Conselho da Abimaq a Paulutti, destacou a força da indústria de máquinas e equipamentos, que de 2018 a 2021 cresceu 37%, ante avanço de apenas 3,6% do PIB agregado.

“Ou seja, o setor cresceu 10 vezes mais que o Brasil. Neste período, apesar do baixo crescimento econômico do País, o câmbio mais competitivo e a queda dos juros, junto com a recuperação do setor mineral e da construção civil e, principalmente, a pujança do agronegócio, foram fatores que sustentaram a demanda de máquinas e equipamentos”, disse.