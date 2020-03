Abimaq: Maiores fabricantes ampliaram linha em apoio à produção de respiradores

Quatro dos maiores fabricantes de componentes em operação no Brasil ampliaram suas linhas de produção para apoiar as fábricas de respiradores para atender à demanda da rede hospitalar por estes aparelhos neste momento de pandemia do coronavírus. A afirmação foi passada nesta terça-feira, 31, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pelo diretor de Tecnologia e Inovação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Alfredo Delgado.

Estas fábricas, de acordo com Delgado, são produtoras de componentes para as fabricantes de respiradores, mas algumas estão adequando suas linhas de produção para poderem também produzir estes equipamentos de saúde em suas linhas de produção.

“A ideia é multiplicar a produção de respiradores para produzir 16 mil respiradores para UTIs em 90 dias e outros 16 mil respiradores móveis”, disse Delgado. Segundo ele, para atender a demanda do Ministério Saúde, será preciso fabricar 2 mil respiradores por semana.

De acordo com o presidente da Abimaq, José Velloso Dias Cardoso, é possível que os respiradores móveis sejam para equipar os hospitais de campanha que estão sendo construídos em vários lugares do País.

A direção da Abimaq tem mantido contatos com o gabinete da crise já há algumas semanas e se colocou à disposição do Ministério da Saúde para aumentar a linha de produção de respiradores para atender a demanda por estes aparelhos que, espera-se, deve crescer com o pico de contágio pelo coronavírus.