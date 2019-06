Abimaq: há dúvidas de que melhora nos dados de maio se estenda

Ainda que os dados relativos à indústria de máquinas e equipamentos tenham vindo melhores no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado, o setor admite estar em dúvida quanto à manutenção desta melhora para os próximos meses. É o que afirmam os dirigentes da Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor.

Segundo a Abimaq, é preciso lembrar que, no ano passado, o primeiro trimestre acabou sendo contaminado pela greve dos caminhoneiros. Além disso, a melhora no desempenho econômico verificada no último trimestre de 2018 e que contribuiu para a recuperação da confiança e dos investimentos não se manteve no começo de 2019, de acordo com a entidade.

Por enquanto, o setor espera por um crescimento de 5% neste ano em relação ao ano passado, mas se a melhora do primeiro trimestre não avançar para a segunda metade do ano, esta previsão poderá ser revisada.