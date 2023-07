Abimaq: faturamento líquido total do setor cresce 0,5% em junho ante maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 14:49 Compartilhe

A indústria de máquinas e equipamentos brasileira encerrou o mês de junho registrando um faturamento líquido total de R$ 24,849 milhões, segundo informou nesta quarta-feira, 26, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que congrega as empresas do setor. Este valor representa um ligeiro crescimento de 0,5% sobre a receita líquida total do setor percebida em junho. Em relação a junho do ano passado, o faturamento do setor sofreu uma queda de 10,3%.

No ano, de janeiro a junho, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos acumula um faturamento líquido total de R$ 142,340 milhões, o que embute uma queda de 8,9% comparativamente ao mesmo período no ano passado. No acumulado de 12 meses encerrados em junho, em valor, o faturamento líquido total do setor chega a R$ 303,678 milhões, mostrando um recuo de 8% em relação ao período de 12 meses encerrado em junho de 2022.

O consumo aparente do setor, definido pelo Ipea como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações, somou em junho R$ 31,110 milhões, mostrando uma queda de 1,2% ante o mês imediatamente anterior. Esse valor, quando comparado com junho do ano passado, mostra um recuo de 5,5%.

No acumulado do ano, de janeiro a junho, o consumo aparente da indústria nacional de máquinas e equipamentos, segundo a Abimaq, somou R$ 179,671 milhões. Isso mostra uma queda de 8% sobre o acumulado no ano, de janeiro a junho do ano passado. No período de 12 meses encerrados em junho deste ano, o consumo aparente do setor acumula R$ 383,224 milhões, que quando comparados com o período de 12 meses encerrado em junho de 2023 mostra uma queda de 6,8%.

As exportações de máquinas e equipamentos em junho chegaram a US$ 1,43 bilhão, o que levou a uma queda de 21,3% na comparação com junho, mas um pequeno aumento de 1% sobre igual mês do ano passado.

No acumulado do ano, as vendas da indústria nacional para o mercado externo somaram US$ 6,677 bilhões. Neste caso foi registrado um aumento de 18,9% sobre o acumulado sobre o período de janeiro a junho do ano passado. No acumulado de 12 meses encerrados em junho, as exportações do setor somaram US$ 13,241 bilhões, valor 16,7% superior ao registrado nos 12 meses encerrados em junho do ano passado.

As importações do setor, por sua vez, caíram menos que exportações em junho. Tiveram um recuo de 12,8% em relação a junho a somarem US$ 2,239 bilhões. No confronto com junho do ano passado, as importações de máquinas e equipamentos pela indústria brasileira cresceram 19,4%.

No acumulado do ano, as importações do setor somaram US$ 13,305 bilhões e superando em 14% as importações acumuladas de janeiro a junho de 2022. No acumulado do período de 12 meses encerrado em junho, as importações do setor de máquinas e equipamentos chegaram a US$ 26,612 bilhões, mostrando um aumento de 15,3% sobre o volume de compras de máquinas e equipamentos do exterior nos 12 meses encerrados em junho do ano passado.

Emprego

A indústria de máquinas e equipamentos brasileira chega ao final de junho com um total de 392,5 mil trabalhadores no seu quadro de empregados diretos. Este contingente abriga uma ligeira queda de 0,2% na comparação com maio. No confronto com junho do ano passado, o nível de emprego no setor mostra uma queda de 0,7%.

As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que reúne as empresas do setor, e que apurou que no acumulado do ano até junho o total de trabalhadores no seguimento somou 393,3 mil. Esse contingente é 0,4% superior ao total registrado de janeiro a junho do ano passado.

No acumulado de 12 meses até junho o setor empregou 395,1 mil profissionais. Esse total de trabalhadores é 2% acima do quadro de empregados acumulados nos 12 meses encerrados em junho do ano passado.

NUCI

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) da indústria brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 0,3% da passagem e maio para junho e atingiu a marca de 75,5% no ano de 2023. A informação é da Abimaq, entidade que reúne as empresas industriais do setor.

Este ligeiro crescimento do NUCI em junho justifica o também ligeiro crescimento de 0,5% do faturamento total líquido do setor em julho ante junho já que a produção vendida em julho, basicamente foi produzida no mês anterior, o que registrou o aumento da atividade produtiva das fábricas.

Já na comparação com junho do ano passado, quando o NUCI era de 79%, a Abimaq reportou uma queda de 5,1%.

O aumento do NUCI na indústria de máquinas e equipamentos em junho tem uma explicação: a carteira de pedidos no mês passado cresceu 0,7%. Isso significa que para atender os pedidos em carteira a indústria precisava de 10,8 semanas de atividade.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias