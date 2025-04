Abimaq: Déficit comercial do setor cresce 3,9% em março sobre fevereiro, para US$ 1,609 bilhão

O saldo da balança comercial da indústria de máquinas e equipamentos fechou março mostrando um déficit de US$ 1,609 bilhão, com crescimento de 3,9% sobre fevereiro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e equipamentos (Abimaq).

Na comparação com igual mês no ano passado, o déficit comercial do setor cresceu 12,8%. No acumulado dos primeiros três meses, o déficit comercial do setor cresceu 26,1% sobre igual período do ano passado, somando R$ 5,104 bilhões. No período de 12 meses até março, o déficit comercial da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 28,5%, somando US$ 17,602 bilhões.

O saldo negativo da balança comercial da indústria de máquinas e equipamentos é resultado das exportações de US$ 1,031 bilhão em março, com crescimento de 19,1% sobre os embarques feitos em fevereiro, e de um volume de importações equivalente a US$ 2,640 bilhões. Esse valor representa um crescimento de 9,4% sobre fevereiro.

Na comparação com março do ano passado, as exportações cresceram 2,6% e as importações, 8,6%. No acumulado do ano até março as exportações recuaram 5,8% sobre igual mês no ano passado. Na mesma base de comparação, as importações cresceram 12,9%. No período de 12 meses encerrado em março, enquanto as exportações caíram 3,8%, as importações avançaram 12,4%.

Empregos

A indústria de máquinas e equipamentos brasileira chegou ao final de março empregando 41,6 mil trabalhadores, o que mostra um crescimento de 1,1% sobre fevereiro, informa a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Sobre março do ano passado, o número de trabalhadores no setor cresceu 6%.

No acumulado do primeiro trimestre, o emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 1,6% e no acumulado dos 12 meses encerrados em março, o número de trabalhadores no setor cresceu 1,4%.