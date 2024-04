Abimapi: Congresso Internacional gera US$ 3,22 milhões em negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 15:27 Para compartilhar:

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) estima que a rodada de negócios entre importadores e indústria realizada no 18º Congresso Internacional das Indústrias Abimapi, na última semana em Foz do Iguaçu (PR), resulte em US$ 3,22 milhões em exportações nos próximos meses. Do montante, US$ 220 mil foram em negócios firmados durante o evento e os outros US$ 3 milhões estão previstos para os próximos meses, informou a entidade, em nota.

Na rodada de negócios, 24 empresas do setor se reuniram com compradores do Canadá, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, África do Sul e Equador – mercados considerados estratégicos para o setor, segundo a Abimapi. A iniciativa é realizada em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Segundo o diretor internacional da Abimapi, Rodrigo Iglesias, observa-se demanda crescente por produtos de marca própria e de alimentos voltados ao segmento de food service (consumo fora de casa).

No ano passado, a indústria brasileira de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos industrializados exportou 143 mil toneladas de alimentos, gerando receita de US$ 266 milhões.