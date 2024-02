Abilio Diniz teve êxito como empreendedor e soube participar da vida política, afirma Fiesp

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 9:53 Para compartilhar:

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, classificou Abilio Diniz como um exitoso empreendedor que soube participar da vida política do País. Em nota de pesar publicada pela entidade patronal pelo falecimento, na noite de domingo, 18, do empresário. Josué diz que Abilio foi um exemplo de que o Brasil é um País de oportunidades.

“Filho de imigrantes portugueses que trabalharam duro, construíram grandes empresas, gerando emprego e desenvolvendo nossa economia. Foi um exitoso empreendedor e ativista pela saúde”, escreveu o presidente da Fiesp.

“Perdemos um empresário que soube participar da vida política como cidadão, sempre com otimismo e esperança no futuro do Brasil”, concluiu Josué Gomes.

