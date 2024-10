Abílio Brunini é eleito prefeito de Cuiabá

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 17:48 Para compartilhar:

Abílio Brunini (PL) foi eleito prefeito de Cuiabá neste domingo, 27, com 53% dos votos válidos. Ele derrotou Lúdio Cabral (PT), que teve 46%, na disputa de segundo turno.

Com 99% das urnas apuradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais de 327 mil eleitores foram votar na capital matogrossense. Mais de 4.800 deles votaram em branco ou anularam o voto, enquanto houve mais de 7 mil votos nulos.

Quem é Abílio Brunini

Abílio Jacques Brunini Moumer tem 40 anos e nasceu em Cuiabá. Arquiteto, ingressou no poder público ao se eleger vereador do município, em 2016. Em 2020, concorreu à prefeitura e acabou derrotado por Emanuel Pinheiro (MDB) no segundo turno, depois de ficar à frente na primeira votação.

Mais próximo ao grupo de Jair Bolsonaro (PL), migrou para o partido do ex-presidente e foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso em 2022, com 87 mil votos — segundo mais votado do estado. No Congresso, foi alvo de um processo no Conselho de Ética por acusação de transfobia contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e chegou a ser expulso da CPMI do 8 de janeiro por interromper seguidamente as falas de colegas.

Depois de liderar o primeiro turno com 39,61% dos votos, dobrou a aposta na associação a Bolsonaro, que teve maioria dos votos na cidade em 2022, para o embate direto contra o petista Lúdio Cabral. Eleito neste domingo, se soma ao conjunto de vitórias do grupo político do ex-presidente nas eleições municipais.