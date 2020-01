Abiec: exportação de carne bovina bate recorde de 1,847 mi de toneladas em 2019

São Paulo, 06 – As exportações totais de carne bovina, incluindo o produto in natura e processado, alcançaram o recorde de 1,847 milhão de toneladas em 2019, alta de 12,4% ante o volume embarcado em 2018, informou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). O faturamento do ano passado também foi recorde ao atingir US$ 7,59 bilhões, aumento de 15,5% na variação anual. Os resultados foram impulsionados por compras da China e superam as projeções da entidade em dezembro, de altas de 11,3% em volume e de 13,3% em receita em relação ao desempenho de 2018.

Afetada pelo surto de Peste Suína Africana (PSA), a China se consolidou como o principal destino de exportação da proteína bovina do Brasil, respondendo por 26,7% do total embarcado pelo país. Em 2019, o envio para o mercado chinês somou 494.078 toneladas, crescimento de 53,2% na comparação com 2018. Em receita, o avanço foi de 80%, para US$ 2,67 bilhões.

Na última quinta-feira, 2, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia informou que os embarques de carne bovina in natura totalizaram nos 12 meses 1,521 milhão de toneladas embarcadas, 12,5% acima do total de 1,351 milhão de toneladas de 2018. A receita foi de US$ 6,362 bilhões, 8,5% maior que a de 2018, de US$ 5,861 bilhões.

A expectativa da Abiec é de que o ritmo de crescimento de vendas se mantenha em 2020, puxado pela possível habilitação de novas plantas para a China e pela abertura de novos mercados, conforme projeção divulgada em dezembro. Neste ano, a entidade espera que os volumes exportados cresçam 13%, alcançando 2,067 milhões de toneladas. Em relação ao faturamento, a perspectiva é de um crescimento 15%, com receita de US$ 8,5 bilhões.