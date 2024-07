Abicalçados: Importações de calçados da China aumentam 261% em junho ante mesmo mês de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 15:38 Para compartilhar:

No mês de junho, entraram no Brasil mais de 705 mil pares de sapatos chineses, 261% mais do que no mesmo mês do ano passado. A China só fica atrás do Vietnã no ranking de países de origem das importações calçadistas. No mesmo mês, entraram no Brasil 1,47 milhão de pares produzidos no Vietnã, 57,8% mais do que no mesmo período do ano passado.

No mês, as importações totais desse setor somaram 3,3 milhões de pares, 63,7% mais do que no sexto mês de 2023. Já no acumulado do primeiro semestre, as importações totais somaram 18,72 milhões de pares, 11,4% mais do que no mesmo intervalo do ano passado. Os dados são elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e foram antecipados ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, diz que, ao mesmo tempo em que as importações de calçados estão em elevação, as exportações do setor seguem registrando quedas consecutivas. Em junho, as exportações brasileiras somaram 5,5 milhões de pares, 26,2% menos do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, foram exportados 48,45 milhões de pares, 25,5% menos do que no mesmo intervalo de 2023.

“O mercado externo, além de estar bastante instável, está sendo inundado por calçados chineses, em uma concorrência desleal com qualquer outro país produtor do mundo”, avalia o dirigente. Em suas palavras, esses são calçados exportados a preços abaixo dos praticados no mercado, “a custo de trabalho análogo ao escravo, subsídios governamentais e desrespeito às leis ambientais”, afirma.

Ferreira ainda se diz preocupado com “rumores” sobre um possível acordo de livre comércio entre Mercosul e China. “Se hoje, mesmo com o antidumping parcial contra o calçado chinês, temos essa invasão de produtos chineses, o que dirá com tarifa zero em um acordo de livre comércio? A indústria brasileira, não somente a de calçados, irá acabar”, diz.

O principal destino das exportações brasileiras, no primeiro semestre, foi os Estados Unidos, que importaram o equivalente a 5,11 milhões de pares verde-amarelos, 3,8% menos do que no mesmo período do ano passado. O segundo destino do produto brasileiro nos seis meses foi a Argentina, que importou 4,6 milhões de pares do Brasil, 41,1% menos do que em 2023. Já o Paraguai importou 3,9 milhões de pares de calçados do Brasil, 25% menos do que no mesmo período do ano passado.