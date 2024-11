Abic: venda de café no varejo foi 0,7% maior em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 19:51 Para compartilhar:

A venda de café no varejo registrou leve crescimento em setembro em relação ao ano anterior, de 0,70%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). O volume total vendido foi de 1.239.489 sacas de 60 kg, frente às 1.230.438 sacas registradas em setembro de 2023. Em relação ao mês anterior, as vendas de setembro subiram 3,5%. No acumulado entre janeiro e setembro de 2024, o setor registra crescimento de 1,1% nas vendas, totalizando 10.475.750 sacas, comparadas às 10.363.786 sacas do igual período de 2023.

Os preços do café variaram entre as diferentes categorias, com destaque para o café tradicional/extraforte, com o maior aumento, de 26,20% na comparação anual, seguido pelo café solúvel, com alta de 15,80%. O café superior teve aumento de 14,81%, enquanto as cápsulas apresentaram queda de 3,71% no preço médio.

Em termos regionais, o Norte destacou-se com os preços mais altos para o café tradicional/extraforte e para o café especial, de R$ 47,17/kg e R$ 124,07/kg, respectivamente. Já o Sul teve o café superior com maior preço, de R$ 75,65/kg, enquanto o Centro-Oeste liderou no preço do café gourmet, de R$ 91,24/kg.

No canal de distribuição, o atacarejo consolidou-se como o principal ponto de venda, com presença de café em 18,90% das cestas básicas, em comparação aos 16% do ano anterior. A classe D, com 14,40%, foi a que mais destinou recursos ao café, seguida pela classe C, com 10,50%. As classes AB apresentaram o maior tíquete médio, de R$ 25,41.