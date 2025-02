Abia: faturamento da indústria de alimentos cresce 9,98% em 2024, a R$ 1,277 tri

São Paulo, 20 – A indústria brasileira de alimentos e bebidas registrou aumento de 9,98% no faturamento, para R$ 1,277 trilhões, e de 3,2% na produção em 2024 em comparação com 2023, para 283 milhões de toneladas em 2024. Desse total, 72%, ou R$ 918 bilhões, são provenientes do mercado interno e 28% do comércio exterior (US$ 66,3 bilhões).

As vendas reais totais (mercado interno e exportações) apresentaram expansão de 6,1% em 2024. Com isso, a indústria de alimentos deve representar 10,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) em coletiva de imprensa.

A região Sudeste representou R$ 488 bilhões, seguida pelo Sul, com R$ 348 bilhões. O Centro-Oeste correspondeu a R$ 251 bilhões, o Nordeste R$ 126 bilhões e o Norte, R$ 63 bilhões.

Segundo o presidente executivo, João Dornellas, os associados representam 83% do PIB de alimentos. Além disso, a indústria do setor processou 62% dos alimentos produzidos pela agricultura e pela pecuária em 2024. Da produção da agricultura familiar, foram processados 68%.

Dornellas destacou que a ampliação do emprego e da renda, segundo a PNAD/IBGE, e, consequentemente, da massa de rendimentos reais, acima de 6% na média do ano de 2024, contribuíram para o aumento do consumo de alimentos no mercado interno.

De uma forma geral, os segmentos que mais cresceram foram o food service (+10,4%) e o varejo alimentar (+8,8%).

O desempenho relevante tem a ver também com o aumento dos investimentos das indústrias na ampliação e modernização de plantas fabris, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ações de sustentabilidade, aquisição de máquinas e equipamentos, detalhou a Abia.

A indústria de alimentos investiu R$ 38,7 bilhões em 2024. Do total, R$ 24,9 bilhões foram direcionados para inovações e R$ 13,80 bilhões para fusões e aquisições.

“A Abia reafirma o compromisso anunciado pela indústria de investir R$ 120 bilhões no período de 2023 a 2026. Só em 2023 e 2024, a indústria já investiu R$ 74,7 bilhões, mais de 62% do projetado para o período. Com esses investimentos, o setor demonstra a força e a consistência desse movimento, essencial para garantir competitividade e abastecimento nos mercados interno e externo”, ressaltou Dornellas.