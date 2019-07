Abertura positiva em Nova York impulsiona Ibovespa

O Ibovespa oscila neste início de manhã de sexta-feira, 26, tentando manter os 103 mil pontos. No entanto, pesa sobre a bolsa a queda na faixa de 1,00% das ações da Petrobras. A estatal informou que sua produção segundo trimestre foi de 2,553 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). O dado representa queda de 0,4% no confronto com igual trimestre do ano passado. No entanto, na comparação com os três primeiros meses de 2019, houve avanço de 3,7%.

O mercado avalia o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA. Apesar da alta de 2,1% do PIB no segundo trimestre, o que superou as estimativas de 1,9%, as bolsas norte-americanas avançam. O dólar, que chegou a retomar o sinal de alta, cai, bem como as principais taxas de juros no mercado futuro brasileiro.

Os investidores analisam o resultado do PIB para estimar qual será a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) na semana que vem. A maioria espera corte de 0,25 ponto porcentual no juro, mas diante de dúvidas relacionadas ao crescimento econômico mundial, há quem não descarte redução de 0,50 ponto.

Após o tom menos ‘dovish’ do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, na quinta, investidores ficarão ainda mais atentos a possíveis sinais do Fed. Draghi não entregou nenhum alívio monetário após o encontro na quinta-feira, embora tenha salientado que a perspectiva econômica está piorando.

Nesta manhã de sexta, os mercados externos têm baixa aversão ao risco com a aposta de que o Fed adotará estímulos monetários para mitigar os riscos de seu cenário, estima em nota a LCA Consultores.

Além do foco no PIB norte-americano, o investidor da B3 avalia outras notícias corporativas. A Usiminas divulgou lucro líquido de R$ 171 milhões no segundo trimestre, após prejuízo de R$ 19 milhões obtidos em igual período de 2018. O resultado ficou 32% acima da média de mercado. As ações PNA da companhia sobem quase 1,5% nesta manhã. O Ibovespa tinha ganho de 0,40%, aos 103.060,28 pontos, às 10h41.

Quanto à Petrobras, a empresa também divulgou que iniciou a fase não vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações em quatro campos terrestres denominados Polo Tucano Sul, localizados na Bahia.